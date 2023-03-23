48-річний підозрюваний вже має судимість за майнові злочини

У Старокостянтинові на Хмельниччині 48-річний чоловік вбив військову медсестру. Злочин нападник вчинив, перебуваючи в гостях у потерпілої. Між ними виникла сварка, під час якої він декілька разів вдарив жінку ножем у горло. Тоді втік з місця, але вже наступного дня його затримала поліція. За умисне вбивство зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, злочин чоловік вчинив ввечері 21 березня, в одному з будинків на вулиці Миру у Старокостянтинові.

«За даними слідства, підозрюваний прийшов у гості до потерпілої. Між ними стався словесний конфлікт. Гість узяв кухонного ножа та встромив у шию 41-річній жінці і, не виймаючи його, перерізав їй горло. Завдане тяжке поранення не залишило їй шансів на життя», – йдеться у повідомленні.

Зловмисник зачинив квартиру ззовні, ключі викинув неподалік від будинку та втік. Тіло вбитої знайшла мати. Як виявилось, жінка працювала медичною сестрою у військовій частині та мала звання сержанта.

За декілька годин за основі свідчень очевидців правоохоронці встановили особу зловмисника, а наступного дня його затримали. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець. Відомо, що він вже має судимість за майнові злочини. Наразі йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.