Хмельницький суд виніс вирок трьом грабіжникам, які труїли своїх жертв, а тоді їх обкрадали. Банда у складі двох чоловіків та однієї жінки функціонувала в 2017 році. Зловмисники втирались у довіру до нових знайомих, тоді підсипали їм у напої нейролептики та грабували. Затримали їх влітку 2017-го, коли внаслідок отруєння антипсихотичним препаратом померла 29-річна мешканка Хмельницького. Суд першої інстанції виніс вирок за п'ять років після затримання: двоє фігурантів отримали по 14 років тюрми, а ще один спільник – десять з половиною років ув'язнення.

Як встановило слідство, організаторкою групи була 23-річна мешканка одного із сіл Миколаївської області. Спочатку дівчина втягнула у злочинну діяльність свого 30-річного товариша, уродженця Луганщини, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування та шахрайства. Згодом зловмисниця долучила до групи ще одного знайомого – 31-річного мешканця Запоріжжя.

Разом вони винаймали у автопрокатах автомобілі і їздили Україною, вишукуючи чергових жертв на курортах, базах відпочинку та розважальних закладах. Організаторка представлялася сестрою чоловіків і стежила за реалізацією злочинів. Хлопці знайомилися з потенційними жертвами та, втершись у довіру, підсипали їм отруйну речовину у їжу або напої. Коли потерпілі втрачали свідомість, – грабували їх.

«Працюючи у Хмельницькому, зловмисники завищили дозу препарату, який додали у каву двом хмельничанкам, познайомившись з ними у нічному клубі. Одна з жінок, 29-річна мешканка обласного центру, померла від отруєння прямо на вулиці, а її 32-річну подругу ледве врятували лікарі. Експертиза показала, що смерть потерпілої наступила від отруєння антипсихотичним препаратом», – повідомляють деталі злочину в прес-службі прокуратури Хмельниччини.

У середу, 1 березня, стало відомо, що усіх трьох членів злочинної групи визнали винними у вбивстві та грабежі. Жінку та одного спільника засуджено до 14 років позбавлення волі, ще одного фігуранта – до десяти з половиною років. Також у них всіх конфіскують майно.



Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.