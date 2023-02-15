Від важких поранень 49-річний чоловік загинув на подвір'ї сусіда

Хмельницький суд призначив вісім років тюрми 35-річному чоловікові, який вбив сусіда під час сварки про війну. За словами обвинуваченого, сусід мав проросійські настрої і доводив, що «рускі непереможні». Відтак між чоловіками розпочалась бійка, під час якої обвинувачений зарізав товариша. Суд визнав його винним в умисному вбивстві. Окрім цього, чоловік повинен заплатити родичам загиблого понад 800 тис. грн моральної компенсації, а ще утримувати малолітню доньку загиблого до її повноліття.

Інцидент стався вночі 9 квітня минулого року в селі Пирогівці Хмельницької громади. У суді обвинувачений розповів, що конфлікт виник під час застілля в домі сусіда. Після того, як він сказав тост «Все буде Україна», господар будинку зауважив, що з росіянами сваритись не потрібно, а свого родича, який пішов воювати в ЗСУ, назвав «ідіотом». Відтак гість вирішив піти додому. Коли він зайшов на своє подвір'я, сусід наздогнав його і продовжив антиукраїнські вислови.

«Повернувшись, побачив сусіда, який сказав, що вони ще не договорили, на що він відповів, що більше не хоче говорити. Однак [потерпілий] не зупинявся, продовжував говорити, що рускі прийдуть і ви всі здохнете. Він, [обвинувачений], перечив цьому і намагався випхати сусіда з подвір'я. В подальшому, [потерпілий] почав кричати, ображати його дружину та сина, обзивати їх та казати, що вони здохнуть, що прийдуть рускі і їх повбивають. Після таких висловлювань останній став для нього «проросійським орком» і вказана суперечка переросла в бійку, в ході якої вони впали на землю», – розповів свою версію подій обвинувачений.

Про чоловіка відомо, що за місцем проживання він характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину, до цього судимостей не мав. Також просив вибачення у дружини загиблого. При призначенні покарання суд врахував, що сварку між чоловіками ініціював потерпілий.

Суддя визнав 35-річного чоловіка винним в порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), і призначив йому вісім років тюрми. Зазначимо, що максимально йому загрожувало до 15 років ув'язнення.

Крім того, за вироком суду чоловік повинен сплатити родичам загиблого понад 800 тис. грн моральної компенсації. Але і це не все: він також повинен щомісяця платити по 4,7 тис. грн на утримання неповнолітньої доньки загиблого до моменту, поки їй не виповниться 18 років.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.