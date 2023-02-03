Чоловік вивіз підводою тіло вбитого брата до сусіднього села і викинув у рів

У селі Довгалівка на Хмельниччині 47-річний чоловік зарізав брата, а тоді викинув його тіло в рів біля сусіднього села. Як пояснив затриманий, брата він поранив під час сварки. Щоб приховати злочин, завантажив труп вбитого на підводу і вивіз до сусіднього села. Втім, під час розмови з поліцією чоловік занервував і зрештою зізнався у скоєному. Його затримали і відправили в СІЗО, за умисне вбивство йому загрожує до 15 років тюрми.

Вбивство чоловік скоїв в селі Довгалівка Ямпільської громади. 1 лютого до поліції звернулась місцева мешканка з повідомленням про зникнення 38-річного родича.

До будинку, де мешкав зниклий, одразу виїхали працівники поліції. Під час спілкування з його старшим братом було помітно, що чоловік нервується і плутається в показах. Оглядаючи будинок, поліцейські помітили в кількох місцях сліди крові, а також знайшли закривавлений ніж.

«Під тиском таких доказів 47-річний чоловік зізнався, що ще ввечері 29 січня під час застілля між ним і братом зав’язалась суперечка, в ході якої він наніс йому декілька ударів ножем. Від отриманих травм потерпілий загинув. Щоб приховати скоєний злочин, зловмисник повантажив тіло на підводу, накрив тюками сіна вивіз під село Святець Теофіпольської тергромади і скинув у рів. Там його і виявили поліцейські», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

У прокуратурі додають, що чоловік завдав родичу щонайменше 19 ударів ножем.

Наразі зловмисник перебуває в СІЗО під вартою. Йому вже оголосили підозру за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.