Чоловік підпалив хату, у якій перебував 50-річний сусід. Власник помешкання загинув у пожежі

У селі Білогородка на Хмельниччині 32-річний чоловік спричинив пожежу, у якій загинув його сусід. Як встановило слідство, чоловік підпалив помешкання навмисно, задля помсти 50-річному чоловікові, з яким він посварився. Наразі зловмисника затримали, за статтею про умисне вбивство йому загрожує до 15 років тюрми.

Вбивство чоловік скоїв у понеділок, 30 січня, в селі Білогородка Ізяславської громади. Ввечері між 32-річним місцевим мешканцем та його 50-річним сусідом відбувся конфлікт. Чоловіки разом вживали алкоголь, і в якийсь момент вони з невідомих наразі причин розпочали сварку.

«Тоді зловмисник, щоб помститися, підпалив будинок опонента. В результаті пожежі власник оселі загинув. Правоохоронці спільно з вогнеборцями оперативно прибули на місце події. Пожежу загасили, а підпалювача затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Щодо інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від семи до 15 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.