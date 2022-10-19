Пожежа через несправність пічки виникла у кімнаті, де були четверо дітей. Вони загинули від гострого отруєння чадним газом

Подружжя з Хмельниччини отримало по шість та п'ять років ув'язнення за смерть чотирьох дітей у пожежі. Трагічний випадок стався восени 2021 року. Тоді жінка залишила вдома чотирьох маленьких дітей, розтопила піч і пішла за продуктами. За час її відсутності через несправність пічки розпочалась пожежа. Діти не змогли вибратись з палаючого приміщення та померли від гострого отруєння чадним газом. Суд визнав батьків винними у порушенні правил пожежної безпеки та у злісному недогляді за дітьми. Батько отримав п'ять років в'язниці, а матір – шість років ув'язнення.

Про вирок Теофіпольського райсуду стало відомо у середу, 19 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури. Нещасний випадок стався у листопаді 2021 року в селі Медисівка Теофіпольської громади.

Ввечері 25-річна матір залишила чотирьох малолітніх дітей в кімнаті, де була розтоплена піч, зачинила двері будинку і пішла придбати продукти та зустріти з роботи чоловіка. Діти залишились на самоті на декілька годин.

«В цей час у кімнаті, де перебували діти, спалахнула пожежа. Загорілися легкозаймисті речі, які лежали впритул до печі, а потім вогонь перекинувся на помешкання. Маленькі діти не змогли самостійно покинути будинок і загинули від гострого отруєння чадним газом», – йдеться у повідомленні.

Повернувшись додому та побачивши дим в оселі, батьки викликали пожежників та кинулись рятувати дітей. Однак рятувальники, які прибули на місце події, виявили вже бездиханні тіла двох хлопчиків – п'яти і двох років, а також двох дівчаток – шести років та семи місяців.

Як встановило слідство, причиною займання стала несправність пічного опалення. Батько сам вмонтував в грубку металеву решітку, що й призвело до фактичного доступу полум’я до житлової кімнати.

Суд визнав подружжя винним у порушенні ч.2 ст. 270 ККУ (порушення вимог пожежної безпеки) та ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дітьми).

Суд призначив 25-річній матері шість років позбавлення волі, 28-річний батько проведе за ґратами п'ять років. Зазначимо, що максимально їм загрожувало до восьми років тюрми. Вирок суду наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.