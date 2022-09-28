Старокостянтинівський райсуд призначив шість років ув'язнення 57-річному чоловікові, який через образу підпалив будинок своєї колишньої співмешканки. Таким чином він хотів помститись їй за те, що вигнала його з дому. Сумарно, за підрахунками експертів, він завдав збитків на понад 600 тис. грн. За скоєне він повинен заплатити 900 тис. грн компенсації: сюди входить як відшкодування матеріальних збитків, так і моральна компенсація.

Чоловік скоїв підпал вночі 14 січня 2020 року в селі Сербинівка Староостропільської громади. Засуджений прийшов до будинку своєї колишньої співмешканки із розпалювачем, який купив напередодні, та сірниками аби помститись за те, що вона вигнала його з дому.

«Спочатку він підпалив дрова в сараї, а потім пішов до будинку. Через вікно він дістався до штор, облив їх займистою рідиною та підпалив. Внаслідок пожежі житловий будинок та майно в ньому знищено повністю», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Хмельниччини. Всього чоловік завдав збитків на 643 тис. грн.

Додамо, що на момент підпалу в будинку була донька жінки та її онука. Вони внаслідок пожежі не постраждали.

У суді колишня співмешканка чоловіка розповіла, що вона проживала з ним протягом 13 років, але за сім місяців до підпалу вони розійшлися. Також вона запевнила, що у будинку було 12 тис. доларів, які вона заробила на заробітках у Польщі і за які планувала купити доньці нове житло. Всі її заощадження згоріли з його вини.

Старокостянтинівський райсуд визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна шляхом підпалу) та призначив йому шість років ув'язнення. Крім того, він повинен сплатити колишній дружині та її доньці 500 тис. грн матеріальної шкоди та 400 тис. грн моральної компенсації.

Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.