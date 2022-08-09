64-річна мешканка села Польові Гринівці під час сварки підпалила свого 49-річного співмешканця

Хмельницький суд призначив сім років тюрми 64-річній жінці, яка облила бензином і підпалила свого цивільного чоловіка. Спершу чоловік лікувався вдома, але за два дні, коли його стан значно погіршився, він звернувся до медиків. У 49-річного пацієнта діагностували близько 50% опіків тіла. Медикам його врятувати не вдалося.

Про вирок Хмельницького міськрайонного суду стало відомо у вівторок, 9 серпня. Інцидент стався в липні 2021 року в селі Польові Гринівці Чорноострівської громади.

«Під час сімейної сварки жінка облила бензином та підпалила свого цивільного чоловіка. Протягом двох днів чоловік намагався самостійно лікуватися, але його стан лише погіршувався. Потерпілого каретою швидкої доставили в опікове відділення Хмельницької обласної лікарні. Медики констатували у нього близько 50 відсотків опіків тіла. Невдовзі від отриманих травм він помер», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Хмельниччини.

Справу кваліфікували за ч.2 ст. 121 ККУ (умисне важке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Суд визнав жінку винною та призначив їй сім років ув'язнення. Зазначимо, що це мінімальне покарання за цією статтею.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.