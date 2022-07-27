Райсуд на Хмельниччині призначив 8 років і 6 місяців років тюрми 26-річному чоловікові, який важко поранив таксиста і вкрав його автомобіль. Інцидент стався ще в 2016 році. Пораненому водієві вдалось дістатись до села і попросити про допомогу. Натомість зловмисник, злякавшись наслідків свого вчинку, кинув авто біля місцевого ставка і виїхав у Росію. Там він переховувався до 2020 року.

Про вирок Ізяславського райсуду стало відомо у середу, 27 липня, після повідомлення прес-служби Хмельницького апеляційного суду.

Інцидент стався 25 листопада 2016 року. Молодий чоловік домовився з таксистом в селищі Козова Тернопільської області, аби той довіз його додому на Хмельниччину. Після опівночі у Старокостянтинівському районі пасажир сказав водієві зупинитися, щоб подзвонити по мобільному й під час зупинки попросив встановити «шашку таксі».

Коли таксист її діставав, пасажир вдарив водія складним туристичним ножем у спину. Поранений таксист почав втікати. Попри важку травму, він добіг до гаражів сільськогосподарського підприємства, де сторож викликав швидку. Натомість зловмисник сів за кермо ВАЗу і поїхав до свого села.

«За словами обвинуваченого, дорогою він усвідомив, що накоїв, тому кинув викрадене авто біля ставка й сам поїхав до Росії. Там був затриманий у 2020 році», – повідомляють у суді.

Суд врахував, що обвинувачений не має судимостей, у скоєному щиро розкаявся, утім, вчинив особливо тяжкий злочин, після чого переховувався на території іншої держави. Завданих потерпілому збитків не відшкодував. Допитаний у суді таксист наполягав на суворому покаранні.

Відтак суд визнав винним 26-річного жителя Старокостянтинівщини за ч.3 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством) і призначив йому 8 років та 6 місяців ув'язнення.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.