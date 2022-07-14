Неповнолітнього вбивцю поліція затримала наступного дня, він зізнався у скоєному

Райсуд на Хмельниччині призначив вісім років тюрми 14-річному підлітку, який в день закоханих цього року до смерті побив 55-річну жінку. Конфлікт між хлопцем та знайомою його батька розгорівся через те, що вона начебто взяла його сигарети. Після цього він наніс їй численні удари сковорідкою та качалкою, а тоді пішов з дому. Тіло загиблої зранку наступного дня виявив батько хлопця. Підліток зізнався у скоєному.

Про вирок Дунаєвецького райсуду повідомила прес-служба прокуратура Хмельниччини. Повідомлення про вбивство у місті Дуніївці надійшло до поліції 15 лютого 2022 року. В цей день тіло загиблої з численними побоями знайшли біля смітника.

Як встановило слідство, у вечір вбивства 55-річна жінка проводила час зі знайомим та його 14-річним сином. Після того, як чоловік ліг спати, між жінкою та підлітком розгорівся конфлікт через сигарети. Хлопець наніс їй численні удари качалкою та сковорідкою, а тоді пішов з дому. Тіло мертвої жінки зранку виявив чоловік, він відніс його на смітник.

«Хлопця затримали наступного дня. Він зізнався у скоєному і відзначив, що побив жінку, бо вона без дозволу взяла його цигарки та нібито намагалась вкрасти мобільний телефон батька», – йдеться у повідомленні.

Дунаєвецький райсуд визнав підлітка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) та призначив йому вісім років тюрми. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити у суді.