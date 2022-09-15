Хлопець вбив знайому свого батька, яка гостювала у їхньому будинку

Хмельницький суд призначив вісім років ув'язнення 14-річному хлопцеві, який до смерті побив 55-річну жінку. Поліцейським він пояснив, що напав на неї, бо вона без дозволу взяла його сигарети. Хлопець наніс їй численні удари качалкою та сковорідкою, а тоді пішов з дому. В липні його засудили до восьми років в'язниці, на що сторона захисту подала апеляцію з проханням пом'якшити вирок. Втім, апеляційну скаргу відхилили.

Про рішення Хмельницького апеляційного суду стало відомо у четвер, 15 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури. Зазначимо, що інцидент стався 14 лютого цього року в місті Дунаївці. У той вечір 55-річна жінка проводила час зі знайомим та його 14-річним сином.

Після того, як чоловік ліг спати, між жінкою та підлітком розгорівся конфлікт через те, що вона без дозволу взяла його сигарети. За це хлопець наніс їй численні удари качалкою та сковорідкою, а тоді пішов з дому. Тіло мертвої жінки зранку виявив батько, він відніс його на смітник. Труп знайшли місцеві мешканці та звернулись до поліції.

Того ж дня хлопця затримали. Він зізнався у скоєному. В липні суд першої інстанції визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) та призначив йому вісім років тюрми. Сторона захисту намагалась оскаржити це рішення в апеляційному суді.

«Суд апеляційної інстанції залишив вирок Дунаєвецького районного суду без змін. За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок, яким 14-річного підлітка засуджено до 8 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні. Наразі вирок набрав законної сили.