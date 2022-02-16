Тіло жінки виявили біля смітників на багатолюдній вулиці Дунаївців

Поліція Хмельниччини затримала 9-класника з містечка Дунаївці за вбивство 55-річної жінки. Тіло жертви знайшли у вівторок, 15 лютого, поблизу смітника. На тілі жінки були численні синці та рани. Відомо, що напередодні ввечері вона вживала алкоголь із знайомим чоловіком та його 14-річним сином. Після того, як поліцейські прийшли до чоловіка з сином, 14-річний підліток зізнався у вбивстві.

Повідомлення про загибель жінки надійшло у поліцію 15 лютого. Як розповіли у поліції Хмельниччини, у вбивстві 55-річної жінки запідозрили її знайомих, з якими вона пила спиртні напої перед трагедією – батька та сина. Правоохоронці опитали батька і підлітка, які розповіли про те, як загинула жінка. Підліток зізнався у скоєному і відзначив, що побив жінку, бо та без дозволу взяла його сигарети.

«Після того, як батько ліг спати, між юнаком та загиблою виник конфлікт, під час якого дев`ятикласник бив жінку пательнею та качалкою. Після цього він пішов з дому. Наступного дня вранці батько, прокинувшись, знайшов у коридорі тіло мертвої жінки та виніс його на смітник біля будинку», – уточнили в поліції.

За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 115. Підлітку загрожує 15 років тюрми або довічне позбавлення волі. Наразі неповнолітній затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.