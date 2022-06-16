Хлопця затримали того ж дня на сусідній вулиці, він поводився неадекватно

18-річний мешканець Кам'янця-Подільського отримав вісім років тюрми за спробу вбити трьох родичів. Хлопець з ножем напав на бабусю, тітку та її зятя, нанісши їм численні поранення. Крики почули сусіди потерпілих, вони викликали поліцію та медиків. Юнака затримали того ж дня на сусідній вулиці, пояснити причини свого вчинку він не зміг.

Про вирок Кам'янець-Подільського міськрайонного суду повідомила прес-служба прокуратури області. Відомо, що злочин 18-річний юнак вчинив 9 січня 2020 року в приватному будинку Кам'янця-Подільського. Жертвами нападника стали бабуся, тітка та її зять.

«Юнак, якому на той час було лише 17 років, наніс численні удари ножем по обличчю та шиї своїх родичів. Лише завдяки тому, що сусіди викликали медиків і поліцейських, коли почули з домогосподарства крики і звуки сутички, люди залишились живі», – йдеться у повідомленні.

Затримали хлопця цього ж дня на одній з сусідніх вулиць. Весь його одяг був закривавлений. Пояснити мотив свого вчинку він не зміг. У нього вилучили ніж, яким він наніс численні порізи родичам.

Суд дійшов до висновку, що винуватість юнака підтверджується. Його визнали винним у замаху на умисне вбивство трьох осіб та призначили вісім років тюрми. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.