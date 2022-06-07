За нанесення важкого тілесного ушкодження чоловікові загрожує до 10 років тюрми

33-річний мешканець Хмельницького прийшов у відділок поліції після того, як до смерті побив чоловіка. Конфлікт між двома чоловіками виник через антисоціальну поведінку потерпілого. Відтак нападник декілька разів вдарив його кулаками обличчя, через що 34-річний постраждалий впав, вдарився головою об асфальт та помер. За декілька годин після інциденту підозрюваний сам прийшов у відділок поліції та зізнався у скоєному. Йому інкримінують порушення статті про умисне тілесне ушкодження, яка передбачає покарання до десяти років тюрми.

Як повідомляють в Хмельницькому райуправлінні поліції, інцидент стався ввечері у неділю, 5 червня, в центрі Хмельницького. В дворі однієї з багатоповерхівок на вулиці Проскурівській між двома чоловіками виник конфлікт.

«Потерпілий своєю антисоціальною поведінкою викликав обурення в чоловіка, який прийшов провідати своїх батьків. В ході конфлікту затриманий наніс потерпілому декілька ударів кулаками в обличчя. В результаті, той впав на землю, вдарившись головою об асфальтове покриття , що спричинило смерть», – повідомляють деталі інциденту в поліції.

Слідчі опитали очевидців та переглянули відео з камер спостереження, що дало змогу встановити ймовірного підозрюваного. Втім, вже за декілька годин після інциденту він сам прийшов до місцевого відділку поліції та зізнався у скоєному.

Чоловікові оголосили про підозру за ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від семи до десяти років тюрми. Чоловіка затримали, незабаром йому оберуть запобіжний захід.