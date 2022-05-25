Вбивство сталося у листпаді 2021 року в селі Проскурівка

Суд призначив 18-річному мешканцю Хмельницької області сім років ув’язнення за вбивство 53-річного чоловіка. За даними слідства, інцидент стався у листопаді 2021 року, коли юнак запідозрив знайомого у крадіжці телефону і за це побив його до смерті. Суддя також зобов’язав обвинуваченого виплатити 60 тис. грн компенсації брату загиблого.

Про вирок 18-річному юнаку у вівторок, 24 травня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області. Як уточнюють поліцейські, вбивство сталося ввечері 10 листопада 2021 року у селі Проскурівка.

«Юнак запідозрив 53-річного потерпілого у крадіжці свого мобільного телефону. Після застілля зі своїм дядьком чоловіки вирушили на «розбірки» до потерпілого. Того вдома не було, але дружина сказала, що чоловік може бути у вагончику на околиці села. Потерпілий і справді був там. Засуджений одразу почав розмову за телефон, а коли потерпілий заперечив крадіжку, почав його бити», – йдеться у повідомленні поліції.

За даними судмедекспертизи, обвинувачений завдав в обличчя потерпілому понад 20 ударів кулаками. Смертельною стала відкрита травма носа, яка супроводжувалась масивною кровотечею — кров потрапила у дихальні шляхи й спричинила механічну асфіксію. Поліцейських на місце викликали свідки події.

Відтак, Ярмолинецький районний і визнав 18-річного юнака винним за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) та призначив йому визначив йому 7 років і 2 місяців ув’язнення. Також засуджений має сплатити майже 60 тисяч гривень шкоди братові загиблого.