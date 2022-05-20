На тілі 40-річного водія були ушкодження, що свідчили про насильницьку смерть

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві 40-річного мешканця Чернівецької області, якого знайшли мертвим в автомобілі ще 13 травня. Одного з підозрюваних затримали на Прикарпатті, двох інших – у Чернівцях. Про мотиви вбивства нічого не повідомляється. За скоєне усім трьом чоловікам загрожує до п’ятнадцяти років тюрми або довічне ув’язнення.

Про затримання трьох підозрюваних у вбивстві 40-річного мешканця Дністровського району повідомила прес-служба поліції Чернівецької області ввечері п’ятниці, 20 травня. За даними правоохоронців, 51-річного підозрюваного у вбивству затримали на території Івано-Франківської області, двох його спільників – 23-річного та 38-річного мешканців Буковини – затримали у Чернівцях. Усіх трьох звинувачують у вбивстві 40-річного водія, якого знайшли мертвим у п’ятницю, 13 травня, в автомобілі.

«На тілі потерпілого були тілесні ушкодження, що вказували на насильницьку смерть. Правоохоронці встановили причетних до вбивства буковинця. Того ж дня затримали 51-річного зловмисника на території Прикарпаття. Згодом двох інших, раніше засуджених буковинців (віком 23 і 38 років), правоохоронці затримали у Чернівцях», – йдеться у повідомленні поліції.

За даними слідства, троє чоловіків під час зустрічі з потерпілим завдали йому численних тілесних ушкоджень, несумісних з життям. Усім фігурантам повідомили про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство, скоєне групою осіб).

51-річного затриманого також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю (ст. 263 ККУ). За вбивство буковинця усім трьом загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі всі затримані перебувають у СІЗО, їх взяли під варту без можливості внесення застави.