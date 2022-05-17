Вбивство сталося вночі на вулиці Гранітній в Ужгороді

В Ужгороді вночі 27-річна місцева мешканка кухонним ножем вбила свою 35-річну знайому через ревнощі. За даними поліції, інцидент стався у будинку нападниці. Про смерть потерпілої правоохоронцям повідомили медики «швидкої». За скоєне підозрюваній загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпатської області, вбивство сталося близько 23:30 у понеділок, 16 травня, в приватному будинку на вулиці Гранітній в Ужгороді. Про загибель жінки із ножовими пораненнями поліцейським повідомили медики «швидкої». На місці події правоохоронці встановили, що до смерті жінки причетна 27-річна ужгородка.

«27-річна жінка в приміщенні власного будинку, на ґрунті ревнощів, кухонним ножем нанесла поранення 35-річній знайомій. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події. Фігурантку злочину поліцейські розшукали та затримали, зараз вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1. ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За скоєне 27-річні мешканці Ужгорода загрожує до 15 років позбавлення волі.