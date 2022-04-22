Поліція підозрює 39-рчіну мешканку Берегівського району у вбивстві новонародженого хлопчика. Тіло немовляти знайшли на місцевому смітнику. За даними слідства, закарпатка приховувала свою вагітність, таємно народила хлопчика, вбила дитину і сама віднесла тіло на смітник. Зараз жінці загрожує до п’яти років тюрми.

Як у п’ятницю, 22 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, тіло новонародженого хлопчика нещодавно виявили на смітнику в одному з населених пунктів Берегівського району. Правоохоронці призначили судмедекспертизу, яка встановила причини смерті немовляти. За даними поліції, до вбивства новонародженого хлопчика причетна його 39-річна мати. Жінка вбила дитину, а потім загорнула тіло у простирадло і винесла на смітник.

«39-річна мешканка Берегівського району ретельно приховувала від рідних вагітність та не перебувала на обліку в жодному медзакладі. Коли у неї почалися перейми, вона пішла до господарського приміщення, де і народила хлопчика. Жінка заподіяла новонародженому малюку несумісні з життям травми, а в подальшому загорнула тіло дитини до простирадла та віднесла на місцевий смітник», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження, 39-річній закарпатці оголосили про підозру за ч. 1 ст. 117 ККУ (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. У разі доведення вини закарпатці загрожує до п’яти років ув’язнення.