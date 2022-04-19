Вбивство сталося наприкінці грудня 2021 року

29-річного мешканця села Чорногузи засудили до 11 років ув’язнення за вбивство друга. Обвинувачений під час п’яної сварки у грудні 2021 року наніс товаришу 17 ударів ножем, лопатою і сокирою. Свою вину чоловік визнав.

Як у вівторок, 19 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, 29-річний мешканець села Чорногузи Вижницького району разом із 28-річним другом випивали. Між ними виникла суперечка, а далі сварка переросла у бійку.

«Чоловіки знайомі з дитинства. У день злочину спільно розпивали алкогольні напої. Між ними виникла суперечка. Обвинувачений декілька разів ударив потерпілого лопатою, схопив кухонний ніж та наніс товаришу не менше 17 ударів. Від масивної кровотечі чоловік загинув. Підсудний свою вину визнав повністю», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Вбивство сталося ввечері 27 грудня 2021 року. Поліцію до будинку, де стався інцидент, викликав сусід. Чоловік почув крик, галас та лайливі слова та викликав правоохоронців.

«Прибувши за вказаною адресою, у будинку місцевого жителя правоохоронці виявили труп чоловіка із ознаками насильницької смерті. Під час здійснення першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що учора ввечері під час розпивання алкогольних напоїв між двома жителями села Чорногузи виникла суперечка, яка переросла у бійку. Унаслідок конфлікту 29-річний власник будинку наніс ножем, лопатою і сокирою численні удари в голову та по тілу свого товариша. Від отриманих травм потерпілий помер», – повідомляла поліція.

Суд визнав 29-річного мешканця села Чорногузи винним за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Під час судового засідання чоловік свою вину визнав. Йому призначили 11 років позбавлення волі.