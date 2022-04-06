Тіло вбитого 41-річного знайомого юнак разом зі спільником викинув у цистерну

22-річного мешканця Тернопільщини засудили до семи років і шести місяців років у в'язниці за вбивство знайомого. У листопаді 2021 року він разом з другом приїхав в гості до 41-річного знайомого в село Тур'я на Рівненщині. Під час вживання алкоголю між ними розгорівся конфлікт, в ході якого юнак завдав чоловікові п'ять ударів ножем. Тіло вбитого він разом з односельцем викинув у цистерну.

Про вирок стало відомо у середу, 6 квітня, після повідомлення прокуратури Рівненщини. Інцидент стався у листопаді 2021 року, тоді двоє жителів Кременецького району на гужовій підводі приїхали в гості в село Тур'я Дубенського району.

«Під час розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт, і коли вони вже поверталися додому – один з чоловіків, прихопивши із будинку ніж, завдав ним п’ять ударів 41-річному знайомому. Від отриманих травм той помер на місці події. Аби приховати злочин, обвинувачений за допомогою свого односельця вивіз тіло до закинутої ферми неподалік села Нова Пляшева Дубенського району, де заховали його у цистерні», – йдеться у повідомленні.

Під час проведення розшукових заходів правоохоронці встановили особи юнаків і прийшли до них додому, після цього чоловіки зізналися у вбивстві і розповіли, куди заховали тіло односельчанина.

Суд дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Відтак його визнали винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) та призначили 7 років і 6 місяців тюрми. Вирок можна оскаржити у апеляційному суді. Водночас наразі невідомо, яке покарання чекає на 20-річного спільника засудженого, який допомагав позбавитись тіла.