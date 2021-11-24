Труп чоловіка знайшли у цистерні на недіючій свинофермі

Поліція Тернопільщини розкрила вбивство 41-річного чоловіка з інвалідністю. Про зникнення чоловіка у поліцію заявила його тітка, зазначивши, що племінник вийшов із дому в селі Гаї і не повернувся. Поліцейські обійшли усі двори у цьому та сусідніх селах і встановили, що чоловіка вбили двоє юнаків, після злочину вони заховали тіло на території свиноферми у Рівненській області. Раніше обоє уже притягувалися до відповідальності за тілесні ушкодження та майнові злочини, чоловіки вже зізналися у вбивстві.

Із заявою про зникнення 41-річного мешканця села Гаї до поліції звернулася тітка. Жінка розповіла, що її племінник з дитинства має інвалідність, тож вона переживає, що з ним могла трапитися біда.

Правоохоронці оголосили жителя Гаїв Кременецького району в розшук. «Поліцейські здійснювали подворовий обхід, спілкувалися із сусідами та мешканцями навколишніх сіл. У ході слідчо-розшукових дій, 23 листопада, оперативники знайшли, де перебував зниклий. З'ясувалося, що його вбили два односельці, які часто навідувалися до його дому – 20-річний та 22-річний мешканці місцевого хутора», – розповів начальник Кременецького районного відділу поліції Сергій Горяний.

Чоловіки зізналися, що напередодні прийшли до потерпілого і усі троє на його фірі поїхали в сусіднє село Рівненської області, щоб випити. Коли чоловіки повертались додому, між ними виник конфлікт, один із них почав бити 41-річного чоловіка ножем.

«Коли потерпілий перестав дихати і помер, вони вивезли його тіло за декілька кілометрів від власного помешкання – в Радивилівський район і викинули у цистерну на території недіючої свиноферми. Коня із підводою відпустили, а самі поїхали до знайомої», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Уже вранці один із нападників зрозумів, що залишив на фірі ніж і пішов за ним додому до жертви. Під час проведення розшукових заходів правоохоронці встановили особи юнаків і прийшли до них додому, після цього чоловіки зізналися у вбивстві і розповіли, куди заховали тіло односільчанина. За попередніми даними, на тілі жертви експерт виявив близько 15 ножових поранень.

Чоловікам інкримінують ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Вони уже притягувалися до відповідальності за тілесні ушкодження та майнові злочини.