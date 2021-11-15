Обличчя покійника було понівечене, тому впізнали його по татуюванні на грудях

На стихійному сміттєзвалищі у селі Шибалин поблизу Бережан виявили скалічений і понівечений труп 30-річного чоловіка. За інформацією правоохоронців, тіло пролежало там щонайменше три тижні. У чоловіка не було зубів, зламана щелепа та всі ребра, встановити особу загиблого вдалося лише завдяки татуюванням на грудях. Поліцейські вважають, що це вбивство на грунті ревнощів, підозрюваним є колишній чоловік співмешканки 30-річного вбитого.

Деталі резонансного вбивства на Тернопільщині розповіли під час брифінгу у прокуратурі 15 листопада. Виявилося, що мертвим чоловіком є 30-річний мешканець Бережан. У вбивстві підозрюють колишнього чоловіка його співмешканки – 31-річного жителя Зборівського району.

Відомо, що правоохоронців в село Шибалин викликали кілька місцевих селян. Люди повідомили, що вивозячи сміття на стихійне сміттєзвалище на околиці населеного пункту, побачили тіло закатованого чоловіка. Труп був завернутий в кілька простирадел та ковдр.

Поліцейські, які приїхали на виклик, оглянули труп. «На тілі було зламане все, що можна було зламати. Не було зубів, зламана щелепа, зламана під'язикова кістка, вочевидь його або душили, або дуже сильно вдарили в кадик. Переломані всі ребра. Поліцейські не могли встановити його особу», – повідомив начальник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Також у чоловіка були зв'язані руки, що за словами поліцейським може свідчити, що його катували. Правоохоронцям все-таки вдалося встановити особу чоловіка завдяки великому татуюванню у вигляді тигра на грудях. Загиблим виявився 30-річний житель Бережан.

По гарячих слідах слідчі встановили, що до вбивства причетний колишній чоловік співмешканки загиблого. 30-річний мешканець Бережан тривалий час проживав із 25-річною жінкою та її малолітньою донькою. Втім, до жінки часто приїжджав її колишній чоловік, мотивуючи тим, що хотів бачити свою дитину. Під час останніх таких відвідин між чоловіками виник конфлікт, колишній чоловік накинувся на співмешканця жінки, побиття переросло в катування. За версією правоохоронців, коли чоловік зрозумів, що вбив 30-річного мешканця Бережан, вирішив вивезти труп за місто, щоби замести сліди.

За словами Олександра Богомола, слідство ускладнювалося тим, що ніхто не заявив про зникнення цього чоловіка. Правоохоронці встановили, що 25-річна жінка про злочин знала, але про зникнення свого співмешканця не повідомила. Зараз в правоохоронних органах вирішують, чи буде вона співучасницею вбивства. В жительки Бережан на вихованні є маленька дитина і це може стати пом'якшуючою обставиною в суді.

Підозрюваний у вбивстві вже затриманий. Наразі він перебуває під вартою. Відомо, що чоловік раніше був судимий, а нещодавно повернувся із заробітків.