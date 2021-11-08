Через ревнощі 31-річний львів’янин сильно побив свою співмешканку металевою кочергою

Перемишлянський районний суд Львівщини визнав 31-річного львів’янина Тараса Василечка винним в умисному вбивстві його співмешканки. За жорстоке вбивство чоловіка засудили до дев’яти років тюрми.

Як вказано у вироку суду за 3 листопада, вбивство трапилось 18 березня у селі Біле. 33-річна жінка близько 21:00 повернулась зі Львова у помешкання, де проживала разом із 31-річним Тарасом Василечком. Чоловіку не сподобалось, що його співмешканка гуляла з незнайомими для нього людьми і він почав бити її металевою кочергою.

На тілі 33-річної жінки були виявлені численні ушкодження, зокрема 10 ран, сім синців та численні садна на голові, численні садна та синці по тілу, перелом носа, нижньої щелепи, ліктьової кістки, ребер та інші ушкодження. Смерть жінки настала через гостру крововтрату, як наслідок розриву легень уламками ребер.

За словами Тараса Василечка, після жорсткого побиття 33-річна жінка ще була живою. Чоловік допоміг їй переодягнутись та ліг поруч із нею спати, вранці львів’янин виявив, що жінка померла. Вранці 19 березня нападник пішов до сусіда та розповів, що трапилось, а сам пішки пішов до Львова, де його й затримала поліція.

Свою поведінку нападник пояснив тим, що «хотів навчити жінку правильно поводитись і не обманювати його». У судовому засіданні він відмовився давати покази, але про обставини розповів під час слідчого експерименту.

Дослідивши матеріали справи, суддя Андрій Савчак визнав Тараса Василечка винним в умисному вбивстві 33-річної жінки та засудив до дев’яти років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.