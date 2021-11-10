Підозрюваний переховувався й поголив голову, щоб змінити зовнішність

Поліцейські затримали турка, підозрюваного у вбивстві 38-річної мешканки Рівного. Чоловік вісім днів перебував у розшуку, повністю поголив голову, щоб змінити зовнішність. Затримати його вдалося у середу, 10 листопада, на залізничному вокзалі у Рівному.

Поліція Рівненської області повідомила про затримання на залізничному вокзалі Рівного 48-річного громадянина Туреччини Каратаса Екрема, підозрюваного у вбивстві 38-річної рівнянки. Чоловіка розшукували з 2 листопада і затримали 10 листопада. Зловмисника доставили до Рівненського районного управління поліції. У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) тривають слідчі дії.

Раніше поліція повідомляла, що Каратас Екрем поголив голову, аби змінити зовнішність, і що його бачили на Житомирщині, куди чоловік поїхав автобусом, а потім попутним транспортом.

Нагадаємо, другого листопада 47-річна рівнянка у своїй квартирі на вул. Волинської Дивізії у Рівному виявила закривавлене тіло 38-річної жінки, яка подобово винаймала житло для іноземця. Коли 1 листопада орендарка перестала відповідати на телефонні дзвінки, власниця житла прийшла особисто і виявила на кухні тіло убитої жінки.

За погодженням із Рівненською окружною прокуратурою Каратасу Екрему заочно повідомили про підозру та оголосили у державний розшук.