На підлозі в кухні лежала мертва жінка

У квартирі на околиці Рівного виявили мертвою 38-річну жінку, яка винаймала житло для знайомого іноземця. Тіло знайшла власниця квартири, яка вирішила перевірити, чому орендарка не відповідає на телефонні дзвінки. Поліція підозрює, що вбив 38-річну жінку громадянин Туреччини, для якого цю квартиру й винаймали. Його негайно оголосили у розшук.

Про виявлення закривавленого тіла жінки, яка винаймала квартиру на вул. Волинської Дивізії (мікрорайон «Північний»), у поліцію 2 листопада заявила власниця житла. Близько 10:20 жінка прийшла з’ясувати, чому орендарка не відповідає на телефонні дзвінки, й знайшла її мертвою. Поліція на місці з’ясувала, що 38-річна рівнянка подобово винаймала квартиру для знайомого іноземця, якому приходила допомогти по господарству. З 1 листопада вона перестала відповідати на дзвінки, тож власниця занепокоїлася.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). «У рамках кримінального провадження тривають розшукові заходи для встановлення місця перебування обґрунтовано підозрюваного у злочині громадянина Туреччини», — повідомляє поліція Рівненської області.

Працівники карного розшуку оголосили у розшук підозрюваного у вбивстві рівнянки 48-річного громадянина Туреччини Каратаса Екрема (Karatas Ekrem) (на фото). Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про цього громадянина або кому відоме місце його перебування, поліція просить негайно повідомити за номерами телефонів: 0686771234, 0989508249, 0986342123 або на спецлінію «102». Поліція гарантує анонімність.