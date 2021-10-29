Востаннє Олега Скочиляса бачили на автобусній зупинці у Золочеві

Поліція та волонтери розшукують 16-річного Олега Скочиляса з Львівщини. Як повідомили у Пошуково-рятувальній волонтерській асоціації, востаннє підлітка бачили у четвер, 28 жовтня, на автобусній зупинці у Золочеві. У п'ятницю ввечері, 29 довтня, у поліції ZAXID.NET підтвердили, що юнака оголосили у розшук, наразі про його місцезнаходження нічого невідомо. Також розповіли, що не мають інформації про те, чи зникав хлопець раніше.

Як зазначено у повідомленні Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації, хлопець проживає у с. Новосілка Золочівського району. Востаннє його бачили на автобусній зупинці у Золочеві.

«О 15:20 хлопець пішов із зупинки в невідомому напрямку та досі не повернувся додому», - вказано у повідомленні.

Востаннє Олега Скочиляса бачили на автобусній зупинці у Золочеві

Прикмети розшукуваного: чорне волосся, зріст 180 сантиметрів, худорлявої статури. Хлопець був одягнений у куртку балонову чорного кольору з салатовими смужками, світло-коричневі джинси, чорні кросівки, голубу футболку, темно-вишневий светр.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування юнака, просять телефонувати на оперативну лінію поліції 102 або на безкоштовний номер гарячої лінії 0 800-310-911.