Дівчинку знайшли у селі Смотрич на Хмельниччині

Поліцейські затримали мешканця Підволочиська Юрія Лукача, який викрав у Львові дев’ятимісячну Вікторію Нечаєву – доньку своєї колишньої співмешканки. Чоловіка з дитиною розшукали у селі Смотрич на Хмельниччині. Про це ZAXID.NET розповіли в Пошуково-рятувальній волонтерській асоціації SARVA, волонтери якої теж були залучені до розшуку.

За даними волонтерів, після розголосу інформації про зникнення Вікторії Нечаєвої, у неділю, 24 жовтня, надійшла інформація від очевидців, які бачили Юрія Лукача з дитиною у маршрутці. Він прямував зі свого рідного селища Підволочиськ на Тернопільщині до Кам'янця-Подільського.

Поліцейські постійно здійснювали патрулювання на цьому маршруті. Чоловіка затримали у селі Смотрич Кам’янець-Подільського району на Хмельниччині завдяки поліцейському офіцеру місцевої громади. З дитиною все гаразд – вона жива і здорова. Дівчинку повернули мамі.

Причетного до викрадення дитини Юрія Лукача поліцейські затримали, йому загрожує п'ять років тюрми

За фактом викрадення дитини поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ. Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

24 жовтня поліцейські повідомили про зникнення дев’ятимісячної львів’янки Вікторії Нечаєвої. З заявою про викрадення дитини напередодні звернулася 34-річна львів'янка – мама дівчинки. За версією правоохоронців, до викрадення причетний колишній співмешканець матері дитини – 31-річний Юрій Лукач, мешканець селища Підволочиськ Тернопільської області.