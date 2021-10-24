Юрія Лукача розшукують за підозрою у викраденні дитини своєї колишньої співмешканки

Львівські поліцейські розшукують 31-річного мешканця Підволочиська Юрія Лукача, причетного до викрадення дев’ятимісячної мешканки Львова Вікторії Нечаєвої. Також правоохоронці встановлюють місце перебування самої дитини.

У неділю, 24 жовтня, в поліції Львівщини повідомили про розшук малолітньої львів’янки Вікторії Нечаєвої, якій дев’ять місяців.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції, дитину викрали в суботу, 23 жовтня. Увечері цього дня мама дівчинки звернулася з заявою в поліцію. За даними правоохоронців, до викрадення може бути причетний колишній співмешканець матері дитини – 31-річний Юрій Лукач, мешканець селища Підволочиськ Тернопільської області.

Прикмети розшукуваних: Вікторія Нечаєва – 9 місяців, зріст 60-70 см, волосся світле.

Юрій Лукач – 31 рік, невеликого зросту, неголений, був одягнений у синю куртку та жовті штани. Особлива прикмета – татуювання на лівій руці. За даними ZAXID.NET, підозрюваний ромської національності.

До розшуку дитини задіяні всі підрозділи поліції Львівщини. Також орієнтування надіслані до правоохоронців інших областей. Усім, кому відомі місце перебування розшукуваних, просять зголоситися на номером 102 або у найближчий підрозділ поліції.