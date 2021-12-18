31-річний Юрій Лукач викрав 9-місячну дитину, яку вважає своєю

Личаківський районний суд виніс вирок у резонансній справі про викрадення 9-місячної дитини у Львові. 31-річний ром Юрій Лукач забрав немовля у матері і поїхав з нею в іншу область, вважаючи себе батьком дитини. Поліцейські розшукали зниклу дівчинку і повернули її матері. За викрадення немовляти Юрій Лукач отримав два роки умовного терміну: таке рішення виніс Личаківський районний суд на засіданні 15 грудня.

Випадок із викраденням 9-місячної Вікторії у Львові трапився у жовтні цього року. Увечері 24 жовтня поліція повідомила про розшук дівчинки, оскільки її матір Ольга Ничаєва заявила про зникнення доньки. Вона повідомила, що її дитину викрав 31-річний Юрій Лукач – колишній співмешканець жінки.

Юрій Лукач – уродженець Сваляви, що на Закарпатті. У 2018 році його посадили в тюрму за згвалтування неповнолітньої, його достроково звільнили у 2021 році. Поки Лукач був у тюрмі, він познайомився на сайті знайомств з Ольгою Ничаєвою з Тернопільщини. Коли чоловіка випустили, він зустрівся з Ольгою і вони разом почали жити. Згодом у пари народилась дівчинка, однак Ольга Ничаєва заперечила батьківство Лукача. Згодом пара розійшлась.

24 жовтня Ольга Ничаєва, яка на той момент уже проживала з іншим чоловіком у Львові, написала заяву у поліцію про зникнення доньки. Увечері того ж дня стало відомо, що Юрія Лукача бачили у маршрутці на Хмельниччині. А вже зранку 25 жовтня поліцейські знайшли Лукача у селі Смотрич біля Кам'янця-Подільського і забрали у нього дитину.

У Юрія Лукача забрали дитину 25 жовтня, на другий день після викрадення

Під час проведення слідства у цій справі Юрій Лукач підписав угоду про визнання винуватості з прокуроркою Галицької окружної прокуратури Богданою Борис. В угоді про писано, що Юрій Лукач отримує 2 роки іспитового терміну за викрадення дитини. Ольга Ничаєва завила, що погоджується з умовами цієї угоди.

Личаківський районний суд на засіданні 15 грудня затвердив угоду про визнання винуватості. Суддя Роман Головатий призначив Лукачу спочатку 5 років тюрми, але одразу звільнив його від відбування покарання з іспитовим терміном два роки. Упродовж цього періоду Лукач має періодично з'являтися до органу пробації і повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Якщо упродовж іспитового терміну Юрій Лукач вчинить новий злочин, він отримає реальним термін у тюрмі.

Додамо, що зараз триває слідство в іншій кримінальній справі щодо Юрія Лукача. Його звинувачують у вирощуванні наркотичних рослин.