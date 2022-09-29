Тіло загиблої 38-річної мешканки Рівного знайшла власниця квартири

Рівненський суд призначив 11 років тюрми громадянину Туреччини Каратасу Екрему, який в листопаді 2021 вбив мешканку Рівного. Сварка між чоловіком та жінкою сталась через ревнощі. В ході конфлікту він наніс потерпілій близько 13 сильних ударів, від травм жінка померла на місці. За тиждень після розшуку іноземця затримала поліція. В суді він розкаявся та обіцяв матеріально підтримувати сім'ю загиблої.

Про вирок Рівненського міського суду стало відомо у четвер, 29 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, вбивство громадянин Туреччини скоїв ввечері 1 листопада 2021 року. Між 49-річним чоловіком та 38-річною рівнянкою виник конфлікт через ревнощі, в ході якого чоловік вдарив жінку не менше тринадцяти разів тупим твердим предметом. Від отриманих травм вона померла на місці події.

Згодом труп загиблої виявила власниця помешкання. «Правоохоронці встановили, що квартиру загибла винаймала для знайомого іноземця, якому приходила допомагати по господарству, і який після вбивства зник. Його оголосили у державний розшук і за тиждень затримали поблизу залізничного вокзалу в Рівному», – йдеться у повідомленні.

У суді громадянин Туреччини свою вину визнав повністю. Переконував, що кається та готовий відшкодувати збитки та допомагати сім’ї померлої. Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) і призначив йому 11 років ув'язнення.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.