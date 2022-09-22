Чоловік вистрелив з мисливської рушниці «ТОЗ-БМ» 16 калібру

Райсуд на Рівненщині призначив рік іспитового терміну чоловікові, який в березні цього року випадково на блокпості застрелив односельчанина. Обвинувачений, якому пояснювали, як користуватись рушницями, з власної необережності направив зброю у чоловіка та вистрелив. Від сильної крововтрати потерпілий помер. Відомо, що матір загиблого просила не ув'язнювати винуватця нещасного випадку, а сам чоловік зобов'язався матеріально підтримувати родину. Тож суд призначив йому лише рік умовно.

Нещасний випадок стався зранку 12 березня 2022 року, у селі Поляни Малинської громади. В той день місцевий мешканець, який чергував на блокпості, взяв мисливську рушницю «ТОЗ-БМ» 16 калібру, щоб її оглянути, і з необережності вистрелив у знайомого.

Як йдеться у вироку Березнівського райсуду, обвинувачений повністю визнав свою провину. Він розповів, що пішов чергувати на блокпост на прохання старости села, який заявив, що людей для чергування не вистачає. Його односельчанин у той день привіз з собою дві рушниці і показував, як ними користуватись. Обвинувачений взяв до рук першу рушницю і, вважаючи, що вже була розряджена, натиснув на спусковий гачок в напрямку знайомого.

Відомо, що пораненого чоловіка ще встигла забрати швидка, але згодом він помер у лікарні від сильної крововтрати.

Винуватець нещасного випадку вибачився перед дружиною загиблого, заплатив за поховання її чоловіка і зобов'язався в подальшому матеріально підтримувати цю сім'ю. У суді матір загиблого підтвердила, що гроші від обвинуваченого дійсно надходили. Вона просила не призначати йому ув'язнення. На суворому покаранні не наполягав і прокурор: сторона обвинувачення визнала, що умовного покарання буде достатньо.

Суддя Юлія Старовецька визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність) та призначила йому один рік іспитового терміну. Також чоловік повинен сплатити понад 4 тис. грн за експертизи.

Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.