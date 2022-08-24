У селі Замости Оваднівської громади 66-річний чоловік випадково застрелив свою падчерку. Відомо, що він розряджав мисливську рушницю і під час цього ненароком вистрелив у 29-річну жінку. Від поранення вона померла у автомобілі швидкої. За вбивство з необережності чоловікові загрожує до п'яти років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, нещасний випадок стався у вівторок, 23 серпня, в селі Замости Володимирського району. «66-річний місцевий мешканець під час розряджання мисливської гладкоствольної рушниці випадково здійснив постріл у тулуб своїй падчерці – 29-річній володимирчанці», – йдеться у повідомленні.

На місце виїхала швидка допомога. Жінку намагались реанімувати, але від поранення вона померла в автомобілі швидкої.

Поліція затримала чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за ст. 119 ККУ (вбивство через необережність). У разі доведення вини йому загрожує від трьох до п‘яти років позбавлення волі.