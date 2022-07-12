У селі на Волині 19-річний хлопець вбив свого однолітка під час конфлікту. Юнак вдарив знайомого мотошоломом по голові, внаслідок чого той отримав важкі травми і загинув на місці інциденту. Наразі хлопець перебуває у СІЗО, йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, вбивство 19-річний мешканець села Піщане Камінь-Каширської громади здійснив вночі 8 липня. Під час конфлікту юнак вдарив свого однолітка мотошоломом по голові. Травми виявились настільки важкими, що потерпілий помер на місці.

Також у прокуратурі додають, що в момент вчинення злочину хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Юнаку вручили підозру за ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство). У разі доведення вини йому загрожує від семи до 15 років ув'язнення. Суд вже обрав йому запобіжний захід, підозрюваний перебуватиме у СІЗО.