13 років ув'язнення присудили 28-річному мешканцеві Золочівщини, який будучи п'яним, задушив свою вагітну цивільну дружину. Розгляд справи тривав три роки, у вівторок, 9 листопада, прес-служба обласної прокуратури повідомила, що вбивці нарешті винесли вирок.

Вбивство сталося ще у 2018 році на Святвечір, 6 січня, в одному із сіл біля Золочева (де саме, у прокуратурі не розголошують). Під час сварки, п'яний 25-річний чоловік спершу сильно побив, а потім задушив свою цивільну дружину. Чоловікові було відомо, що його 29-річна жінка вагітна. Вона померла ще до приїзду медиків.

Поліцейські тоді затримали через три дні після вбивства. А через п'ять місяців після вбивства, у травні, розслідування закінчилося, слідчі і прокурори зібрали достатньо доказів вини злочинця. Справу передали до Золочівського районного суду. Санкція статті передбачала навіть довічне ув'язнення для вбивці, але прокуратура просила для нього 15 років у тюрмі. Врешті суд присудив вбивці 13 років позбавлення волі.