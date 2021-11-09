Чоловік кілька разів вдарив свого знайомого ножем у груди

Мукачівська поліція затримала 31-річного мешканця села Барбово, якого підозрюють у замаху на вбивство свого односельця. Під час затримання чоловік переховувався у будинку знайомих і був п’яним. Зараз підозрюваний знаходиться у СІЗО, йому загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, про поранення 31-річного чоловіка правоохоронцям повідомили медики: до лікарні потерпілого доставили ввечері понеділка, 8 листопада. Поліцейські з’ясували, що поранили чоловіка на одній із вулиць села Барбово і ймовірно до цього причетний 31-річний односелець потерпілого.

«Відомо, що зловмисник спровокував з потерпілим конфлікт. Потім фігурант схопив ніж та завдав кілька ударів потерпілому у спину та груди. Поліцейський офіцер громади затримав зловмисника, який переховувався у будинку своїх знайомих. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці вилучили ніж, який підозрюваний викинув у чагарники. Затриманий 31-річний мешканець села Барбово зараз знаходиться у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 115 ККУ (замах на умисне вбивство). Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.