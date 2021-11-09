Служба безпеки України зімітувала напад на депутата однієї з об’єднаних територіальних громад Херсонської області. Під час операції спецслужбовці затримали і замовника цього злочину – главу цієї ОТГ.

Як повідомляє СБУ 9 листопада, замовник хотів, щоб потерпілому завдали тяжких тілесних ушкоджень, щоб той «пересувався у інвалідному візку». Водночас імена та про яку саме ОТГ йдеться відомство не уточнюює.

«Голова однієї з територіальних громад Херсонщини підшукував виконавця нападу на місцевого депутата, який займається аграрним бізнесом. За даними слідства, замовник злочину мав з чоловіком комерційний конфлікт», – йдеться в повідомленні.

За побиття потерпілого чоловік обіцяв 7 тис. доларів, кажуть в СБУ. Щоб затримати зловмисника, спецслужбовці на околиці Одеси зімітували напад на автомобіль депутата та зробили нібито підтверджуючі фото.

Главу ОТГ затримали на Миколаївщині після передачі «нападнику» другої частини грошей. Йому вже вусунули звинувачення за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк від семи до десяти років.