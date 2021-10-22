Двох працівників ДБР затримали під час передачі 5000 доларів для підкупу львівських прокурорів

У четвер, 21 жовтня, працівники СБУ затримали в Києві двох співробітників ДБР, які на замовлення бізнесмена-забудовника намагалися підкупити посадовців Львівської обласної прокуратури для вирішення питання у сфері будівництва.

Як розповіли в СБУ, співробітники ДБР покривали інтереси забудовників та допомагали їм вирішувати питання із правоохоронними органами. Зокрема, в інтересах одного із забудовників вони звернулися до львівського прокурора із проханням зняти арешт із певної земельної ділянки, а також закрити відповідне кримінальне провадження. За таку послугу вони обіцяли заплатити 5000 доларів.

За даними СБУ, такі дії затриманих співробітників ДБР були системними.

«Вони маскували свої дії під виконання службових обов’язків, пов’язаних із викриттям корумпованих правоохоронців та держслужбовців. При цьому тиснули на інших правоохоронців і посадових осіб із проханнями «закрити очі» на порушення своїх «клієнтів». У випадках, коли їм відмовлялися йти назустріч, співробітники ДБР створювали штучні умови для підкупу посадовців», – розповіли в СБУ.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями ККУ – зловживання впливом (ст. 369-2) та провокація підкупу (ст 370). Зараз правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Затримані працівники ДБР кришували будівельний бізнес (фото СБУ)

За даними спільноти Police Control Ukraine, під час передачі хабара затримали працівників центрального апарату ДБР Єгора Рядинського та його підлеглого Олександра Бугая.

У ДБР заявили, що сприятимуть розслідуванню незаконних дій своїх співробітників. А керівників затриманих працівників відсторонять від посад на час розслідування.

«Керівництво ДБР і надалі буде негайно та жорстко реагувати на всі протиправні дії своїх працівників. Окрім цього, бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників», – заявили в ДБР.