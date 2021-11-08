СБУ затримали зловмисників «на гарячому»

Контррозвідка СБУ затримала двох шпигунів, які намагалися викрасти матеріали таємних військових розробок для іноземних спецслужб. Про це у понеділок, 8 листопада, повідомила прес-служба СБУ.

Як розповіли у відомстві, контррозвідники спецслужби викрили і затримали у Харкові іноземця і громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії.

«Співробітники СБУ затримали зловмисників «на гарячому» після отримання ними матеріалів, що становлять державну таємницю», – йдеться у повідомленні.

Іноземець, який тривалий час перебував в Україні, здобував таємні відомості у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення.

Також він звертався до українських фахівців цієї сфери. Другого співучасника, громадянина України, залучив за грошову винагороду. Розвідникам вдалося виявити шпигунів завдяки перехопленій розмові.

У діалозі один із зловмисників зазначає, що мають передати великий пакет документів. Також буде електронний пакет з формулами та розробками. Ці документи мала передати третя сторона.

відео СБУ

Одразу після передачі цих документів СБУ затримала зловмисників.

Іноземцю повідомили про підозру за ст. 114 КК України (шпигунство). Українцеві оголосили про підозру у державній зраді за ст. 111 КК України. Обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.