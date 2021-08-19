Служба безпеки України встановила особи двох співробітників ФСБ, які намагалися завербувати офіцера СБУ.

«Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, який під час відвідування РФ в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ. Втім, попри шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора», — йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Так, за даними відомства, російська спецслужба хотіла мати інформатора саме серед співробітників СБУ у Запорізькій області, оскільки окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію.

У СБУ також оприлюднили імена людей, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ — кадрові офіцери ФСБ РФ Олексій Демченко та Дмитро Картавцев.

Нагадаємо, 22 квітня СБУ затримала агента ФСБ у Житомирській області. Ним виявився місцевий житель.