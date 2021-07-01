Українські фахівці суднобудівної галузі залучалися до робіт у рамках замовлень міноборони РФ

Контррозвідка СБУ викрила протиправну схему залучення Російською Федерацією трудових мігрантів з України. Наших співгромадян хотіли використовувати на об'єктах оборонно-промислового комплексу РФ. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

«Таке працевлаштування суперечить вимогам ст. 9 і 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та рішенням РНБО України від 27.08.2014 «Про заходи щодо вдосконалення державної військово-технічної політики», – йдеться у повідомленні.

Оперативники СБУ встановили, що українські фахівці суднобудівної галузі залучалися до робіт у рамках замовлень Міністерства оборони та прикордонних сил Федеральної Служби безпеки РФ.

За даними СБУ, до «схем» був залучений колишній працівник одного з конструкторських бюро, яке зараз входить до ДК «Укроборонпром». Маючи спеціальну професійну підготовку інженера-технолога, він брав участь у будівництві (забезпечував якість виробництва і надавав технічну допомогу) протидиверсійного катера для ПС ФСБ і понтону для потреб ВМФ.

За результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Матеріали скеровано на розгляд суду.