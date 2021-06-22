СБУ затримала терориста з паспортом РФ, якого розшукував Інтерпол

Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, зловмисника із російським паспортом вдалося затримати у Черкасах під час спецоперації, яка проходила у межах протидії міжнародному тероризму.

Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.

Наразі до затриманого застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб і поміщено до державної установи «Черкаський слідчий ізолятор» до надходження запиту про його видачу від компетентних органів держави – ініціатора розшуку.

За даними джерел «Української правди» в правоохоронних органах, затриманий розшукувався за злочини, скоєні в Узбекистані.

Зазначається, що операцію провели працівники Служби безпеки України у Черкаській та Хмельницькій областях під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

Як інформував ZAXID.NET, раніше львівські поліцейські затримали 43-річного іноземця, який перебував в міжнародному розшуку.