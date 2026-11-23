У Польщі виявили уламки трьох російських крилатих ракет Х-101

У Польщі виявили уламки трьох російських крилатих ракет Х-101, які порушили повітряний простір країни 20 листопада. За попередніми даними слідства, ракети виготовили в четвертому кварталі 2026 року на підприємстві в підмосковній Дубні. Про це у неділю, 22 листопада, повідомили окружна прокуратура в Любліні та RMF24.

Відомо, що рештки ракет знайшли у трьох населених пунктах: Новому Липовці Білгорайського повіту, Руднику Нижанського повіту та Молодичі Ярославського повіту. Вони розташовані в Люблінському та Підкарпатському воєводствах поблизу українського кордону.

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За результатами огляду місць падіння та попередніх висновків військових експертів, у всіх трьох локаціях виявили фрагменти крилатих ракет Х-101. Слідчі встановили, що їх виготовили в четвертому кварталі 2026 року на підприємстві в місті Дубна Московської області Росії.

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У Новому Липовці та Руднику слідчі завершили роботи на місцях падіння. Водночас у Молодичі огляд не вдалося закінчити через складний рельєф і темряву, тому його продовжать вранці 23 листопада. Територію вночі охороняють правоохоронці.

Усі знайдені уламки та криміналістичні матеріали передадуть на спеціалізовані експертизи.

Падіння російських ракет на території Польщі викликало реакцію НАТО. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте пообіцяв захищати кожен сантиметр польської території, а в Брюсселі скликали засідання Північноатлантичної ради.

Варшава планує вимагати від союзників посилення протиповітряної оборони Польщі та східного флангу НАТО. Водночас заступник міністра оборони Павел Залевський заявив, що країна не планує ініціювати консультації за четвертою статтею Договору НАТО.

Раніше віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомляв, що під час нічної російської атаки на Україну в польський повітряний простір, ймовірно, залетіли дві російські ракети та один безпілотник. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що інцидент міг бути навмисною провокацією. За його словами, об'єкти були російськими, а їхнє падіння поблизу району проведення військових маневрів «коаліції охочих» навряд чи було випадковим.