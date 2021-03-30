Громадянин Білорусі, якого на Волині СБУ викрила у шпигунстві на користь білоруського КДБ, працював заступником директора дніпровської компанії «МК Гранд Плюс». У 2019 році він дав згоду шпигувати для КДБ, повідомила білоруська служба «Радіо Свобода».

Завербований чоловік повинен був створити мережу для збору інформації, яка становить державну таємницю України та є цікавою для білоруських спецслужб.

У січні 2020 року чоловік намагався завербувати офіцера Луцького прикордонного загону, у якого є інформація, що цікавить білоруський КДБ. Найцікавішою для нього була інформація про українських правоохоронців, працівників Державної прикордонної служби України, структуру служби і техніку, яка використовується для виявлення порушників кордону. Луцький прикордонник повинен був передавати цю інформацію представнику КДБ на білоруській території.

При цьому «Радіо Свобода» зауважує, що у матеріалах справи нічого не сказано про те, що вербувальник також мав налагодити постачання зброї з України до Білорусі, як про це 24 березня повідомляла СБУ.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, агент КДБ сам здався Службі безпеки України ще до оголошення йому підозри. Враховуючи цей факт, суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

Крім того, шпигун розповів українській спецслужбі те, як його завербували, і передав усі матеріали цієї справи.

Адвокатка шпигуна відмовилася надавати журналістам будь-які коментарі.