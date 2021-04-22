В агента ФСБ знайшли стікери на підтримку проросійських телеканалів

Контррозвідники Служби безпеки України затримали агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) у Житомирській області. Ним виявився місцевий житель, повідомила в четвер, 22 квітня, прес-служба СБУ.

Затриманий українець за завданням ворожої спецслужби збирав розвідувальні дані про військові частини регіону і за свою роботу отримував гроші.

Що входило у завдання українця, який на Житомирщині працював агентом ФСБ

Прес-служба СБУ стверджує, що на виконання завдання російських кураторів агент мав:

провести відеозйомку двох військових об’єктів;

зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані;

встановити місця проживання військовослужбовців.

«Зловмисник, зокрема, підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Він мав передати інформацію відпрацьованими електронними каналами. Під час обшуків за місцем проживання агента правоохоронці вилучили засоби зв’язку із представниками ФСБ РФ», – сказано в повідомленні СБУ.

Крім того, у нього вилучили Папку зі стікерами «Україна підтримує ZIK, 112 і NewsOne» (телеканали, близькі до Віктора Медведчука, проти яких РНБО запровадила санкції), а також із закликами зміни влади в країні.

У спецслужбі зауважили, що затриманий визнав факт співпраці з російською спецслужбою і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру в державній зраді.