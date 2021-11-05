Контррозвідка Служби безпеки України викрила полковника Збройних сил України – командира одного з підрозділів, секретоносія з найвищою формою допуску, який має російське громадянство та несанкціоновано накопичував таємні військові документи. Про викриття командира прес-служба СБУ повідомила в п’ятницю, 5 листопада.

За інформацією спецслужби, під час обшуку за місцем проживання військовослужбовця вони виявили і вилучили жорсткі диски, флеш-носії, мобільні термінали, ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, у тому числі з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей.

СБУ інкримінує командиру розголошення відомостей військового характеру, які становлять державну таємницю, або втрату документів чи матеріалів, що містять такі відомості. У рамках кримінального провадження контррозвідники встановили наявність у полковника контактів з чинними російськими військовими та мешканцями тимчасово окупованого Криму. Тепер СБУ перевіряє, чи збирав командир секретну інформацію за завданням російських спецслужб.

Ані імені викритого командира, ані про те, яким підрозділом ЗСУ він командував, СБУ не повідомила.