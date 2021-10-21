На початку жовтня турецькі силовики затримали в Стамбулі та Анталії шістьох осіб за підозрою в шпигунстві. Серед них є громадянин України. Про подробиці затримання повідомив Hurriyet із посиланням на розслідування прокуратури в середу, 20 жовтня.

Як повідомляє сайт, затримані – громадяни Росії Равшан Ахмедов, Абдул Абдулаєв, Асланбек Абдулмуслімов, Біслан Расаєв, а також громадянин України Ігор Єфрим та громадянин Узбекистану Амір Юсупов. Їх доправили до пенітенціарної установи Малтепе.

За даними Hurriyet, шпигуни готували збройний напад на чеченську опозицію в Туреччині та з цією метою намагалися заволодіти зброєю. Їх підозрюють в «політичному та військовому шпигунстві». Тепер затриманим загрожує позбавлення волі від 15 до 20 років.

Водночас речник МЗС України Олег Ніконенко в коментарі LIGA.net заявив, що Міністерство закордонних справ ще не отримувало повідомлень від Туреччини та розбирається в ситуації.

Нагадаємо, що їх затримали ще 8 жовтня в результаті спільної спецоперації турецької поліції та розвідки. Спершу турецькі ЗМІ повідомляли, що всі затримані мають російські паспорти.