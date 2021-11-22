Правоохоронці розшукали та затримали 36-річного чоловіка

У селі Череш Чернівецької області поліція затримала 36-річного чоловіка, який до смерті побив свого 63-річного вітчима. Трагедія трапилась у понеділок, 22 листопада в помешканні померлого. За інформацією поліції, під час розпивання алкоголю між чоловіками виникла бійка. Пасинок вдарив вітчима по голові, як наслідок, чоловік помер на місці. За вбивство буковинцю загрожує до 15 років тюрми.

У поліцію повідомили, що двоє мешканців села Череш влаштували бійку. Коли правоохоронці прибули за адресою проживання, то виявили лише тіло 63-річного чоловіка. Під час огляду померлого, експерти з’ясували, що чоловік помер насильницькою смертю.

«Співробітники поліції затримали причетного до вбивства чоловіка. Ним виявився 36-річний пасинок померлого, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Правоохоронці з’ясували, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка, в ході якої молодик ударив тупим предметом по голові вітчима. Внаслідок отриманих травм чоловік помер», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Правоохоронці затримали зловмисника й розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Наразі триває досудове розслідування. В разі доведення вини 36-річному пасинку загрожує до 15 років тюрми.