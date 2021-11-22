Внаслідок аварії 18-річного пасажира госпіталізували до лікарні

У селі Остриця Чернівецької області внаслідок зіткнення легковик Audi перекинуло на дах, а легковик Volkswagen з'їхав у кювет. У аварії постраждав 18-річний пасажир Volkswagen, хлопця з політравмами госпіталізували до лікарні. Тілесні ушкодження отримали також водії 40 та 27 років. Як повідомила прес-служба поліції, ДТП трапилась в понеділок зранку, 22 листопада.

«Правоохоронці встановили, що у селі Остриця відбулося зіткнення автомобілів Audi та Volkswagen. Водії транспортних засобів – мешканці села Остриця 40 та 27 років. Внаслідок автопригоди 18-річного пасажира легковика Volkswagen з діагнозом політравма, доставили до медичного закладу», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Зазначимо, за фактом аварії вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Наразі правоохоронці встановлюють причини зіткнення.