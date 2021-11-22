У мешканців села Банилів газу не має упродовж двох років

У Чернівецькій області близько 30 мешканців села Банилів в понеділок, 22 листопада, перекрили трасу Шепіт – Вижниця – Чернівці. Селяни вимагають відремонтувати газопровід «Джурів-Банилів», який торік зруйнував паводок, адже дотепер в людей немає газу. Про акцію протесту в селі Банилів ZAXID.NET повідомила речниця поліція Кароліна Маришева.

«У селі Банилів місцеві жителі зранку, 22 листопада, перекрили трасу. Люди незадоволенні тим, що в селі Банилів та в прилеглих селах упродовж двох років немає газу. Наразі на місці працюють поліцейські. Відомо, що проїзд транспорту обмежений частково», – повідомила ZAXID.NET Кароліна Маришева

У вересні цього року мешканці села Коритне вже перекривали трасу й вимагали, щоб газопровід відремонтували до початку опалювального сезону. На це відреагував голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук й передав звернення від мешканців Банилівської громади з проханням відновити газопостачання. Після цього президент Володимир Зеленський звернувся до міністра енергетики Германа Галущенка, який пообіцяв виконати прохання мешканців.

Наприкінці жовтня цього року уряд виділив майже дев’ять мільйонів гривень на відновлення газопроводу «Джурів-Банилів». Заступник голови ОДА Богдан Ковалюк повідомив, що відновити провід мають до кінця листопада. Однак, 12 листопада, прес-служба «Чернівцігазу» повідомила, що у селі Банилів від газу відключили 650 домогосподарств. Журналісти ZAXID.NET спробували дізнатись в прес-службі Чернівецької ОДА інформацію щодо стану ремонту газопроводу, однак поки там не відповіли.

Зазначимо, ще у 2020 паводок пошкодив газопровід «Джурів-Банилів», який обслуговував шість населених пунктів. Цей газопровід утримується за державний кошт, на його відновлення виділили дев'ять мільйонів гривень. Після пошкодження, частину будинків обслуговував сусідній газопровід, проте через критичне падіння тиску газопостачання припинили.