Купували землю коштом міського бюджету, вартість ділянки 58 тис. грн

Мерія Чернівців викупила приватний пай розміром півгектара, щоб збільшити Центральне кладовище. Рішення про придбання ділянок біля цвинтаря депутати прийняли на сесії міськради ще в лютому, однак тривалий час власники землі відмовляються її продавати. Як повідомив у п’ятницю, 19 листопада, заступник міського голови Ігор Крохмаль угоду про продаж однієї з ділянок таки вдалось укласти. Купували землю коштом міського бюджету, вартість ділянки 58 тис. грн.

«У лютому цього року депутатами на сесії вирішено додатково викупити земельні ділянки, які розташовані поруч із Центральним кладовищем. Власники паїв довгий час не погоджувалися на пропозицію міської влади про викуп ділянок. Проте вчора відбулось перше підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки розміром майже в півгектара. Коштувало це міському бюджету 58 тисяч гривень», – повідомив Ігор Крохмаль.

За словами заступника міського голови, викуп цієї ділянки полегшить ситуацію із похованнями на Центральному кладовищі й дасть час, щоб підготувати проект землевідведення ще 2,4 га землі, за виділення якої проголосували депутати нещодавно.

Зазначимо, ситуація з місцями для поховань на Центральному кладовищі надзвичайно критична: кладовище експлуатується ще з 1976 року. В середньому тут відбувається 170-180 поховань за місяць.

Відомо, що у 2019 році про нестачу місць на кладовищі до міськради повідомили працівники Служби безпеки України. Тоді місто не мало можливості законно збільшити розміри кладовища, однак після приєднання села Коровія до складу Чернівецької ОТГ, міськрада отримала право викуповувати приватні земельні ділянки в санітарній зоні Центрального кладовища.